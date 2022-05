Positano, grande interesse per la manifestazione “Simposio di sculture argillose – Processi scultorei”

Positano. Ha preso il via ieri la manifestazione “Simposio di sculture argillose – Processi scultorei” basata sul forte interesse e sulla particolare attenzione nutrita da Comune della costiera amalfitana verso il mondo artistico-culturale.

Nella città verticale sono arrivati i dieci ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, grazie alla collaborazione voluta dal Comune, che si sono messi all’opera perla realizzazione di sculture in argilla ispirate alle bellezze del territorio.

Tantissimi i turisti che stanno ammirando il minuzioso lavoro e le tecniche utilizzate.

La rassegna “Processi Scultorei” proseguirà fino al 28 maggio, giorno in cui ci sarà la conferenza conclusiva con premiazione del vincitore presso la sede dell’Ufficio Turismo di Positano.