Positano. Domenica di festa nella Parrocchia di Santa Maria Assunta per nove bambini che questa mattina hanno ricevuto per la prima volta nel loro cuore Gesù Eucarestia dopo i due turni delle scorse domeniche. Sguardi emozionati ed anima trepidante per questo momento tanto atteso e preparato, cardine per la loro vita cristiana.

I nostri auguri vanno a Lorenzo, Gianni, Sofia, Giorgia, Giorgia, Anna, Angela, Raffaella e Katerina affinché la gioia di questo giorno possa accompagnarli per tutta la loro vita ed essere luce nel loro cammino.