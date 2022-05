Positano, Elena Mascolo eletta tra i giovani amministratori under 35 di ANCI Campania. Venerdì 29 Aprile presso la sala Cirillo della Città Metropolitana di Napoli si è svolta l’assemblea congressuale Anci Giovani Campania per il rinnovo dei nuovi organismi dirigenti.

Complimenti al neo eletto coordinatore regionale Stefano Lombardi, sindaco di Piana di Monte Verna e grazie all’assessore Regina Milo, coordinatrice uscente per l’impegno profuso durante il suo mandato.

Con la nomina del nuovo coordinatore è stato rinnovato anche il coordinamento che vede la presenza di Su per Positano grazie all’elezione della consigliera Elena Mascolo tra i giovani amministratori campani under 35.

Un’opportunità questa che ci consente di confrontarci e relazionarci con altre realtà della Campania, per condividere esperienze ed esigenze del nostro territorio senza chiuderci in piccoli campanilismi con l’obiettivo di lavorare per la crescita della partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa.