Positano, ecco la splendida biblioteca comunale: i giorni di apertura. “Oggi voglio farvi vedere la nostra Biblioteca Comunale di Positano – ha esordito Maria Rosaria Manzini nel gruppo Facebook La tua vacanza in Costiera amalfitana -, con le sue sale, lo splendido terrazzo e il suo incantevole paesaggio”.

La biblioteca comunale della perla della Costa d’Amalfi è aperta il lunedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19, il mercoledì’ mattina dalle ore 10 alle ore 13 ed il venerdì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19.

“Se qualcuno è in zona in questi giorni ed in questi orari vi aspettiamo. Viale Pasitea 65, vicino alla latteria Maria, subito dopo l’hotel Poseidon”, conclude.