Positano e Sorrento, tornano gli americani, ma è boom di turisti arabi . In tanti anche da Israele

Positano e Sorrento, tornano gli americani, ma è boom di turisti arabi Il turismo è in ripartenza e nella perla della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina dalla Costa d’ Amalfi a Sorrento si notano tantissime presenze . Sentiamo Martino Acampora general manager di Villa Tre Ville “La stagione turistica è cominciata con le migliori prospettive, registriamo il ritorno degli americani, ma anche una grande presenza di arabi”. Sentiamo anche Angelo Apuzzo, noto albergatore, titolare del Posa Posa a Positano e del Loreley a Sorrento “Abbiamo perso russi e cinesi, ma abbiamo un inaspettato boom di turisti arabi , che fanno scelte di classe e di qualità ” . A certificarlo è anche Global Blue, società leader nel settore del Tax Free Shopping, che grazie al suo speciale osservatorio sui flussi internazionali in ingresso ha registrato nel primo trimestre del 2022 un trend positivo degli arrivi in Italia da parte di cittadini extra-UE. Ma non solo gli emirati arabi, anche tanti da Israele, e pure dall’ India . Insomma queste terre della Campania sono baciate dalla fortuna , basta offrire la qualità con la bellezza.