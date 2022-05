Positano, donna inglese si ferisce all’occhio su una barca. Aspetta oltre un’ora l’arrivo del 118, a quando l’idroambulanza?

Positano ( Salerno ) . Momenti drammatici questo pomeriggio a mare nella perla della Costiera amalfitana per una donna inglese. La donna , mentre stava su una barca, si è ferita all’occhio, esattamente su una palpebra. Arrivata a terra con l’occhio sanguinante e con grande spavento di tutti, è stata soccorsa subito dai marinai che hanno allertato il 118, ma in spiaggia non c’erano soccorsi e l’ambulanza era impegnata in un soccorso per l’Ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello. Quindi la donna ha aspettato oltre un’ora i soccorsi, e non poteva essere altrimenti semplicemente perchè per essere tempestivi o c’è un primo soccorso sulla spiaggia, con medico, come Positanonews sta chiedendo da quasi venti anni, e si attiva un’idroambulanza. Sono decine gli interventi che già vengono fatti a Positano dal 118, molti in spiaggia, anche di notte, a volte per malori dovute a ubriacature , oppure sulla statale amalfitana 163 verso Piano di Sorrento o verso Praiano. Manca un presidio in spiaggia, manca un’ambulanza sulla S.S. 163, manca un medico di guardia turistico h24 e manca un’idroambulanza, a ben vedere, se vediamo come sono organizzati in altri paesi turistici d’ Europa, non sono grandi richieste, ma evidentemente per la Regione Campania , che è l’ente preposto alla sanità , chiedere un minimo di assistenza , che in altri paesi turistici esiste, qui è una richiesta pretenziosa. Per fortuna poi la donna è stata soccorsa con grande professionalità e tempestività, prima non potevano riuscire a venire, e quindi ora è fuori pericolo. Inutile ripetere quello che abbiamo detto negli anni scorsi anche se repetita iuvant. Basta vedersi gli articoli passati.