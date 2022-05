Positano, donna cade in Viale Pasitea. Interviene l’ambulanza

Positano. Il pomeriggio di questa tranquilla prima domenica di maggio è stato segnato da un incidente verificatosi in Viale Pasitea, all’altezza del garage Mandara. Una donna, mentre percorreva a piedi la strada interna che conduce a Piazza dei Mulini, è caduta rovinosamente al suolo riportando un leggero trauma che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza il cui personale sanitario ha provveduto a prestare i primi soccorsi per poi trasportare la donna presso una struttura ospedaliera per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto anche la Polizia Municipale che ha disciplinato il traffico veicolare rimasto bloccato per un breve periodo di tempo al fine di consentire le operazioni di primo soccorso.