Positano, domenica 8 maggio al Music on the Rocks con il Sunset Day

Domenica 8 maggio al Music On the Rocks di Positano per trascorrere qualche ora di relax e divertimento da 18.00 a mezzanotte grazie al “Sunse Day”, il tutto in una location unica e spettacolare a due passi dal mare e scavata nella roccia, con un panorama mozzafiato per momenti indimenticabili.Al Fly Lounge Bar Live Claudio Fiori, Max Zotti, Mario Iovieno ed Antonio Ferola.

Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni 089.875874 – 338.4138123

Green Pass Obbligatorio