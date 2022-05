Positano, domani interruzione dell’energia elettrica: orari e zone interessate. Domani, martedì 3 maggio 2022, in alcune zone del Comune di Positano, in Costiera Amalfitana, a partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 16.30 verrà interrotta la fornitura di energia elettrica per permettere di effettuare dei lavori sugli impianti.

Ecco le vie interessate: