Positano: da domani il Music on the Rocks aperto ogni notte. A partire da domani, mercoledì 1 giugno 2022, per il Music on the Rocks comincia davvero l’estate: la discoteca della perla della Costiera Amalfitana, una delle più belle al mondo, sarà aperta ogni notte.

Simbolo di normalità e di divertimento per i positanesi e non solo, il Music on the Rocks compie in questo 2022 ben cinquant’anni. Per l’occasione, è stato effettuato un salto nel passato, grazie al piano bar di Alberto Laurenti, e la musica di D.J. Franco Virgilio, Rino D’Agnese, Light Jockey Cannavacciuolo.

Inaugurata nel 1972, rappresenta senza ombra di dubbio una delle discoteche più belle ed originali al mondo, ricavata all’interno di una grotta sulla spiaggia di Positano, a pochi metri dal mare. Simbolo di un glamour che rende la città verticale famosa nel mondo, oggi nella conduzione, a fianco del fondatore Salvatore Russo, detto Black, troviamo il figlio Peppe. Peppe ha avuto una grande tenacia e determinazione, sopratutto in questi due anni di pandemia per Covid, e inizia alla grande e degnamente il mezzo secolo di storia del locale, 50 anni di grande musica.