Positano, coppia di americani pronuncia il proprio "Sì" nella Chiesa di Santa Maria Assunta

Positano si conferma città romantica per eccellenza, una delle località più ambite dalle coppie straniere per pronunciare il proprio “Sì”. Ed in questa domenica bagnata dalla pioggia un raggio di sole ha illuminato la Chiesa di Santa Maria Assunta dove, sotto lo sguardo amorevole e protettivo della statua mariana intronizzata in occasione del mese di maggio, una coppia di americani ha suggellato il proprio amore unendosi in matrimonio alla presenza di amici e familiari.

Ai neosposi che iniziano questo nuovo percorso della loro vita auguriamo un futuro ricco di felicità affinché possano continuare a guardarsi negli occhi con lo stesso amore che oggi li ha portati all’altare tenendosi per mano e pronunciando il proprio “Sì” che li ha resi marito e moglie.