Positano, convocato il Consiglio Comunale per lunedì 30 maggio. Ecco i punti all’Ordine del Giorno

Positano. Convocato il Consiglio Comunale che si svolgerà in prima seduta alle ore 10.00 di lunedì 30 maggio presso la Sala A. Milano (seconda convocazione per martedì 31 maggio alle ore 10.00). Verranno trattati gli argomenti elencati nel seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente

2. Presentazione al Consiglio Comunale del Forum dei Giovani

3. Approvazione regolamento comunale per la tutela degli animali

4. Verifica della qualità e quantità delle aree e dei fabbricati da destinare a residenze, attività produttive e attività terziarie. Conferma Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 12.11.2021

5. Ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da valorizzare e/o dismettere. Approvazione elenco triennio 2022/2024

6. Approvazione del programma triennale 2022/2024 delle opere pubbliche e dell’elenco annuale 2022

7. Approvazione del programma biennale 2022/2023 di forniture e servizi superiori a Euro 40.000

8. Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) triennio 2022/2024

9. Approvazione del bilancio di previsione finanziario triennio 2022/2024