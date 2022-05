Positano, con la fine del mese mariano la statua della Madonna Assunta lascia l’altare maggiore per tornare nella Cappella Stellata

Positano. Si è concluso il mese di maggio durante il quale la statua della Madonna Assunta è stata esposta sull’altare maggiore per benedire con il suo sguardo amorevole tutti i fedeli che hanno partecipato alle celebrazioni per il mese mariano ed i bambini che si sono accostati per la prima volta al banchetto eucaristico.

E questa sera tanti positanesi hanno accompagnato con la preghiera la Madonna che è stata nuovamente collocata nella Cappella Stellata per continuare a ricevere le preghiere e la devozione dei suoi figli.

Un momento sempre molto coinvolgente e sentito, durante il quale in molti affidano alla Mamma Celeste le proprie preghiere.