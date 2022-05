Positano. Arriva la Maria Donato, per la barca più bella pronte nuove avventure dopo la pandemia: grande gioia per i Lucibello. Questa mattina, lunedì 16 maggio 2022, si è potuto assistere allo spettacolo dell’arrivo del Jet “Maria Donata” dei Lucibello, dalla lunghezza di 37 metri, che diventano 40 contata anche la pedana. Questo gioiello, che può fare affidamento su tutti i comfort, conta 350 posti su due piani, con aria condizionata.

Fra le navi più belle della Campania, toccherà le mete più belle del Golfo di Napoli e di Salerno, dalla Costiera amalfitana alla Penisola Sorrentina, da Amalfi a Sorrento e Capri .

Foto 3 di 3





Ricordiamo che il noleggio barche “Lucibello” è nato da un’idea di Salvatore Lucibello, abile pescatore che, durante gli anni ’40, periodo alquanto difficile, acquistò due barche a remi ed intraprese Questa attività. Con il passare del tempo, la nascita dei primi traghetti per il trasporto della posta e di Quei pochi turisti, che arrivavano in costiera, spinse Salvatore a costruire una propria barca di dimensioni maggiori, proprio per venire incontro a Queste nuove esigenze. Grazie alla collaborazione dei propri figli, l’attività riscontrò un notevole sviluppo e vantava ormai un numero sempre crescente di barche. Ancora oggi l’azienda “Lucibello” è conosciuta in tutto il mondo e gode di un grande prestigio, frutto dell’impegno dei figli e dei nipoti, che con grande professionalità svolgono il proprio lavoro.