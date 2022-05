Positano: appello per bagni pubblici alla Garitta

Positano ha lasciato ormai alle spalle l’incubo covid 19 ed è colma di turisti. Nonostante ciò, l’imminenza dell’estate 2022 è pronta ad accoglierne sempre più. Per questo motivo è importante l’appello per rendere la città sempre più efficiente sia dal punto di vista di cittadini e turisti: è il caso della Garitta, uno dei luoghi più frequentati e crocevia dei vacanzieri in arrivo dalle altre città della costiera. Proprio lì servirebbero bagni pubblici richiesti da oltre due anni di pandemia. Con uno studio di fattibilità, si può identificare la posizione più adatta ai sanitari anche chimici, che potrebbero essere collocati alle spalle della Garitta, nei pressi della scala che porta all’hotel Le Agavi. In tal modo non sarebbe visibile o impattante. Auspichiamo in un intervento che possa migliorare la civiltà di un paese come Positano.