Positano, ancora un incidente stradale in località Tordigliano. Coinvolti due motocicli

Positano. In questa domenica di maggio si registra ancora un incidente sulla S.S. 163 in località Tordigliano. Ad essere coinvolti nel sinistro due motocicli scontratisi tra di loro. A seguito dell’impatto i mezzi sono caduti al suolo unitamente ai propri conducenti. Una delle due persone coinvolte ha riportato una frattura alla gamba per cui si è reso necessario l’intervento del 118 che ha provveduto a trasportare l’infortunato presso il presidio ospedaliero per le cure e gli accertamenti del caso.

Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità ma ci sentiamo di rinnovare l’appello a procedere sempre con cautela rispettando i limiti di velocità imposti dal Codice della Strada al fine di garantire la sicurezza per se stessi e per gli altri.