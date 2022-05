Positano all’Elisir Cafè i totani e patate, la ricetta praianese apprezzata anche dal primo cittadino

Positano, Costiera amalfitana. Dopo l’interessante convegno al Comune su accoglienza e sicurezza, per un turismo più consapevole, c’è stato il momento conviviale all’Elisir di Positano Cafè and Salad che Ambrogio Carro e Angela Porpora hanno trasformato in un ottimo locale che, oltre a farti uscire fuori dalla massa della spiaggia grande, a pochi minuti da essa, ti propone delle offerte enogastronomiche eccezionali. A tavola , fuori dai ruoli istituzionali, si parlava anche in maniera più concreta di varie problematiche e ci scambiavano pareri e contatti stringendo rapporti, ma si è anche avuta la possibilità di degustare un’ottima cucina a cominciare dagli antipasti , con strordinarie alici imbottite di ricotta, ai primi . Ha colpito anche i “totani e patate”, ebbene forse pochi non lo sanno, ma la vera ricetta è di Praiano, cuore della costa d’ Amalfi. Praiano ha una tradizione storica e consolidata, a dire la verità me la fece approfondire la buona anima di Luca Vespoli, storico giornalista di Positano e direttore dell’Azienda di Soggiorno e Turismo, ma Praiano ha anche il migliaccio, comune anche ad Agerola . Una cucina che abbiamo conosciuto e apprezzato da piccoli, anche mia nonna Camilla Fusco, che si era sposata non a caso un praianese, Salvatore di Vettica, entrambi si incontravano a Paipo a far l’erba e da lì nacque l’amore. Il migliaccio, per esempio, è salato con la semola, diversissimo da quello metese e di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, dove si fa dolce. Per i totani e patate alla praianese uno dei segreti sta nelle patate, oltre che nei totani freschi, queste vanno tagliate a tocchetti e rosolate in una pentola con olio d’oliva e sale, devono essere croccanti per dare il giusto gusto al tutto. Poi si spadellano i totani puliti e tagliati a listarelle sempre con olio d’oliva e aglio . Quando i totani avranno eliminato la loro acqua, spruzzare con il vino e fare evaporare… A questo punto unite i pomodorini e lasciateli cuocere insieme ai totani per altri 10 min.Unite le patate ai totani. Salate. Coprite la padella e lasciate cuocere a fiamma moderata per 10 min, poi il prezzemolo tritato e servite condito con olio d’oliva… Questo a grandi linee, ma è fondamentale la freschezza dei prodotti e la mano dello chef, non è un piatto così semplice come sembra. Una commensale speciale, la sindaca di Praiano Annamaria Caso, ha pure apprezzato questo piatto, ed è un riconoscimento qualificato. Da Elisir comunque non solo piatti di pesce, ma anche tante insalate e piatti freschi amati dai working tour e dai turisti che vogliono un momento di relax e di buon gusto. Da aggiungere ai complimenti a tutto lo staff della cucina anche alla sala, che si trova a gestire un afflusso notevole, e il bar con un ottimo caffè e una bella scelta di drink e vini. Foto Giuseppe Di Martino