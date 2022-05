Positano: al via i lavori di nuova pavimentazione sulla SS163, senso unico alternato e divieto di sosta. Lungo la strada statale 163 “Amalfitana” prenderà il via – a partire da questa notte, lunedì 2 maggio – un intervento di nuova pavimentazione che riguarderà tratti saltuari compresi tra il km 11,800 ed il km 27,000, tra i territori comunali di Positano e Praiano, in provincia di Salerno.

Nel dettaglio, le attività si svolgeranno, con istituzione del senso unico alternato in funzione dell’avanzamento dei lavori, nella fascia oraria notturna compresa tra le 22.00 e le 7.00 del giorno successivo ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, allo scopo di non gravare sulla circolazione della zona costiera, in considerazione degli elevati volumi di traffico che la attraversano e della vocazione turistica della statale.

L’Amministrazione comunale di Positano, dunque, con l’ordinanza n.27 del 2 maggio 2022, ha disposto il divieto di sosta con rimozione forzata e presenza del carro attrezzi sul posto già a inizio lavori nei giorni di:

Giovedì 5 maggio 2022, venerdì 6 maggio 2022 e lunedì 9 maggio 2022 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 dal km 18+100 al km 17+100 (dal confine con Praiano a Ceramica Casola);

Lunedì 16 maggio 2022 e martedì 17 maggio 2022 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 dal km 15+100 al km 14+100 (dalla “Fontana dei Cavalli” a “Casa Cimmino”)

Mercoledì 18 maggio 2022 e giovedì 19 maggio 2022 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 dal km 14+100 al km 13+100 (da “Casa Cimmino” a via G.Marconi n.99 località “Nunziata”)

Venerdì 20 maggio 2022 dalle ore 22 alle ore 6.00 dal km 13+100 al km 12+100 (da via G.Marconi n.99 località “Nunziata” a via G.Marconi n.159)martedì 10 maggio 2022 e mercoledì 11 maggio 2022 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 dal km 17+100 al km 16+100 (da Ceramica Casola al km 16+100)

Giovedì 12 maggio 2022 e venerdì 13 maggio 2022 dalle ore 22.00 alle ore 6.00 dal km 16+100 al km 15+100 (dal km 16+100 alla “Fontana dei Cavalli”)

Qui l’allegato.