Pontecagnano, maxi incendio sulla litoranea: fiamme in una ex discoteca. Nel corso della serata di ieri si è sviluppato un grande incendio a Pontecagnano Faano, nell’ex discoteca Camino Real, situata lungo la litoranea di Salerno.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accadimento, sarebbero andati in fiammi rifiuti ed altro materiale che si trovavano all’interno della struttura chiusa ormai da diverso tempo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Salerno che sono arrivati sul posto intorno le 19.30.

Sul posto sono state inviate squadra della sede centrale con due automezzi la squadra di Giffoni, con il supporto di due autobotti. I caschi rossi hanno constatato che le fiamme si stavano sviluppando su un area di circa 3mila metri quadri ed erano alimentate da cumuli di rifiuti e da strutture fatiscenti.

Per riuscire a spegnere un incendio di così grandi dimensioni i caschi rossi hanno messo in atto un vero e proprio attacco diretto all’incendio. Questo tipo di attacco si è reso necessario per ridurre il più velocemente possibile il rilascio di prodotti in combustione in atmosfera.

I fumi irrespirabili rilasciati dalla fiamme sono stati visibili a chilometri di distanza, generando preoccupazione in buona parte del Salernitano. Al termine delle operazioni di spegnimento, smassamento e raffreddamento, è stato poi interdetto l’accesso all’area con il posizionamento di transenne.