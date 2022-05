Pochi giorni al Gran Carnevale Maiorese: si parte l’8 maggio. La 48° edizione del Gran Carnevale Maiorese è oramai alle porte: si partirà domenica 8 maggio e proseguirà per tutta la settimana, fino alla domenica successiva, 15 maggio 2022.

La pandemia, infatti, ha frenato il 48° Gran Carnevale Maiorese, che è stato rinviato al prossimo mese di maggio in linea con gli altri Carnevali Storici d’Italia. La decisione di rinviare tutti gli eventi in programma nella settimana in cui cade il martedì grasso, è stata assunta mercoledì 26 gennaio a Roma nel corso dell’assemblea dei carnevali storici italiani che hanno deciso di far slittare l’evento tra la primavera e l’estate in considerazione di quella che era la situazione di quel periodo.

“La variante Omicron fa slittare ma non fermerà il Gran Carnevale di Maiori che, in linea con i Carnevali d’Italia, si svolgerà la prossima primavera”, avevano fatto sapere gli organizzatori

Mancano, dunque, ormai pochissimi giorni ai festeggiamenti, che si svolgeranno dall’8 al 15 maggio 2022. Saranno questi i giorni in cui la cittadina della Costiera Amalfitana celebrerà, in concomitanza con il clou della bella stagione, l’evento carnevalesco.

Intanto, oggi ci mostrano un video di qualche settimana fa dell’associazione culturale Monelli alle prese con la sperimentazione dei movimenti comandati a distanza con l’utilizzo di dispositivi elettronici. “Da sempre nel nostro carnevale i movimenti vengono effettuati manualmente e quindi ben venga la sperimentazione”, affermano gli organizzatori.