Pnrr: a Vico Equense firmato l’accordo per gli interventi per la pista degli olimpionici e la Villa Romana.

Firmato il Contratto Istituzionale di Sviluppo – CIS. Una giornata storica per Vico Equense che avrà la pista degli olimpionici e la riqualificazione della Villa Romana Marittima. Un altro passo perentorio verso due progetti ai quali la Città di Vico Equense crede fermamente.

Diciannove comuni della zona sud di Napoli insieme per un asse in grado di valorizzare e potenziare l’offerta turistica del vesuviano e della Penisola Sorrentina.

Il percorso degli olimpionici interesserà i comuni di Vico Equense, Castellammare di Stabia e Pompei, per un investimento di 5 milioni di euro, pronto entro il 2025. Lì dove tanti atleti che hanno scritto la storia dello sport mondiale, non solo si continuerà a praticare sport ma si favorirà la mobilità ciclistica e pedonale, in modo da tutelare e rispettare l’ambiente.

Altri 3,5 milioni verranno investiti per i lavori di 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗼 𝗲 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮, raggiungibile anche con un ascensore che dal centro di Vico Equense porterà fino alla rinomata 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗔𝗲𝗾𝘂𝗮.

Questi nuovi percorsi ci permetteranno, sfruttando le risorse del Pnrr, di costruire opportunità concrete per il rilancio dell’offerta turistica di Vico Equense, attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze.