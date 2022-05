Playoff Pisa – Benevento, i tifosi della Strega in viaggio verso Pisa. All’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani è previsto il tutto esaurito per la semifinale di ritorno dei playoff di serie B. Alle ore 18 l’arbitro Sozza fischierà il calcio di inizio di quello che si prevede essere un match di fuoco, in cui entrambe le compagini daranno l’anima per raggiungere l’obiettivo serie A. A sostegno degli uomini di mister Caserta, stamane dalla Campania sono partiti i bus organizzati dal Club Benevento San Giorgio del Sannio del presidente Carmine Vetrone, pieni di tifosi della Strega che, tra cori e divertimento, stanno raggiungendo la città toscana. A loro va l’augurio da parte della redazione sportiva di Positanonews di tornare vincenti da questa trasferta e di riuscire a riportare il Benevento nella massima serie con il loro supporto.