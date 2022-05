Planta, il giardino e non solo 6-8 maggio 2022. Orto Botanico Napoli

All’esposizione florovivaistica di Napoli , presso l’Orto Botanico, anche aziende sorrentine come quella di Nello Trapani e Mariarosaria Cappiello “La Ginestra” di Piano di Sorrento e la Cesteria Artigianale di Luigi.

Tre giorni per apprezzare le stupende collezioni botaniche proposte dai vivaisti di questa 8° edizione, passeggiando tra i viali del magnifico 𝗢𝗿𝘁𝗼 𝗕𝗼𝘁𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶. Un lungo weekend per tuffarsi in tantissime attività, tra i colori e profumi della natura

Si ricorda che l’ingresso é gratuito, non occorre prenotazione e nemmeno green pass

Per dare un ulteriore sguardo all’elenco espositori, segui il link http://www.ortobotaniconapoli.it/…/Prog…/Espositori.html

Planta, il giardino e non solo

Venerdì 6 Maggio ore 11.00-20.00

Sabato 7 Maggio ore 9.00-20.00

Domenica 8 Maggio ore 9.00-20.00

Ingresso gratuito

Venerdì 6 Maggio

ore 11.00 Inaugurazione della Mostra Mercato a cura delle Autorità e del Direttore

dell’Orto Botanico di Napoli.

ore 11.30 Presentazione del Concorso “Miglior Stand Espositivo”: due i premi in

palio, uno alla migliore collezione botanica, l’altro per l’allestimento più originale. A

cura del Comitato organizzatore (c/o Info Point).

ore 12.30 Presentazione della Mostra “Venezuela, paradiso di biodiversità” a

cura del Consolato Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela a Napoli

(c/o edificio Dipartimento).

ore 15.00 L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde. A cura dei tecnici

specializzati dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 17.00 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e

V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 18.00 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e

V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 20.00 Chiusura della Mostra Mercato.

Sabato 7 Maggio

ore 9.00 Apertura della Mostra Mercato.

ore 10.30-13.00 Laboratorio didattico di composizione floreale. A cura di EDFA

Napoli Ente decorazione floreale per amatori (c/o Stand).

2

ore 10.30 e ore 12.00 La cosmesi nel ‘700: il viso di una dama e le bambole di

porcellana. Descrizione della natura chimica dei cosmetici e dei profumi nell’età

barocca e sul loro utilizzo nella cosmesi decorativa delle dame di corte e storia e la

preparazione della porcellana. A cura dell’Associazione aps Megaride Falcones (c/o

Stand).

ore 11.00 Introduzione all’arte del bonsai. A cura di A. Acampora, Presidente

onorario Napoli Bonsai Club (c/o Aula Magna).

ore 11.30 “Coltivare orchidee: tecniche e curiosità. Le Vanda falcata”. A cura di

AMAO Associazione Meridionale Amatori Orchidee.

ore 12.00 Concerto del Coro “AMA” diretto dal M° R. Motti (c/o Cortile Castello).

ore 15.00 L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde. A cura dei tecnici

specializzati dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 15.30 “Coltivare orchidee: tecniche e curiosità. Le orchidee tropicali”. A cura

di AMAO Associazione Meridionale Amatori Orchidee.

ore 15.30-18.00 00 Laboratorio didattico di composizione floreale. A cura di EDFA

Napoli Ente decorazione floreale per amatori (c/o Stand).

ore 17.30 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e

V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 18.30 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e

V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 20.00 Chiusura della Mostra Mercato.

Domenica 8 Maggio

ore 9.00 Apertura della Mostra Mercato.

ore 10.30 e ore 12.00 La cosmesi nel ‘700: il viso di una dama e le bambole di

porcellana. Descrizione della natura chimica dei cosmetici e dei profumi nell’età

barocca e sul loro utilizzo nella cosmesi decorativa delle dame di corte e storia e la

preparazione della porcellana. A cura dell’Associazione aps Megaride Falcones (c/o

Stand).

ore 11.00 Il bonsai come pratica di benessere. A cura di C. Scafuri, Presidente

Napoli Bonsai Club (c/o Aula Magna).

ore 11.30” Coltivare orchidee: tecniche e curiosità. Le orchidee tropicali”. A cura

di AMAO Associazione Meridionale Amatori Orchidee.

ore 12.00 Concerto: La Coriola, gruppo vocale-strumentale, in “Il tasso barbasso e

altre storie (c/o Cortile Castello).

ore 12.00 La Natura in cucina. Laboratorio di cucina con ingredienti vegetali. A

cura dell’Associazione culturale Lillerie di Lilli Ambrosio.

ore 10.30-13.00 Laboratorio didattico di composizione floreale. A cura di EDFA

Napoli Ente decorazione floreale per amatori (c/o Stand).

ore 11.00 Meditazione presso il Giardino Zen. A cura del Tempio Zen Ten Shin

(punto di ritrovo ore 10.45 c/o Serra Monumentale).

3

ore 15.00 Presentazione del libro “Natale Torre. I Giardini del Sole”. Storia,

pensiero e vicende di un odierno cacciatore di piante. A cura di Gaetano Zoccali,

giornalista professionista esperto in editoria verde (c/o Aula Magna). Moderatore

Prof. A. Panizza.

ore 15.30 “Coltivare orchidee: tecniche e curiosità. Le Vanda falcata”. A cura di

AMAO Associazione Meridionale Amatori Orchidee.

ore 15.00 L’esperto risponde: consigli sulla cura del verde. A cura dei tecnici

specializzati dell’Orto Botanico di Napoli (c/o postazioni indicate dalle frecce).

ore 16.00 La Natura in cucina. Laboratorio di cucina con ingredienti vegetali. A

cura dell’Associazione culturale Lillerie di Lilli Ambrosio.

ore 16.30 Premiazione dello Stand per la migliore collezione botanica e per

l’allestimento più originale. A cura del Comitato Organizzatore (c/o Stand vincitori).

ore 15.30-18.00 Laboratorio didattico di composizione floreale. A cura di EDFA

Napoli Ente decorazione floreale per amatori (c/o Stand).

ore 17.30 “Rassegna musicale OrtoPiano Festival”. Concerto a cura di G. Pagano e

V. Rosiello (c/o Cortile Castello).

ore 20.00 Chiusura della Mostra Mercato.

Elenco espositori PLANTA 2022 VIVAI

Azienda Agricola Giammanco di Leonardo Giammanco – Piante succulente – Modica (RG).

Tel. 3249066660 – e-mail: leonardogiammanco@libero.it

Azienda Mennini Alessandro di Alessandro Mennini – Peperoncini e piante aromatiche – Nettuno (Roma).

Tel.3281145248 – e-mail: alessandromennini@gmail.com

Castelloscuro Azienda Agricola di D’Aza Noemi – Erbe e piante officinali, eucalipti, fiori da essenze, oli essenziali biologici, miele di lavanda, biocosmesi naturale, saponi per bambini, olio extravergine di oliva biologico DOP e IGP – Viterbo.

Tel. 3930360144 – e-mail: castelloscuro@gmail.com

Centro Bonsai Iodice di Giuseppe Iodice – Bonsai e prebonsai di piante mediterranee ed esotiche – Napoli.

Tel. 0815590729, 3387354604 – e-mail: pinoiodicebonsai@libero.it

Cipriani piante di Davide Cipriani – Piante acidofile, rose moderne profumate – Velletri (Roma).

Tel. 3294375432 – e-mail: info@ciprianipiante.it

De Luca Green Design di Pasquale De Luca.

Tel. 3512402178 – e-mail: pasquale.deluca87@gmail.com

Di Lorenzo Garden Center S.r.l. – Rivenditori e centro assistenza Stihl e altre attrezzature da giardinaggio – Poggiomarino (NA).

Tel. 0818651392 – e-mail: info@dilorenzogardencenter.it

Don Orione Piante di Carlo Sorrentino – Piante ornamentali – Ercolano (NA).

Tel. 3921513122 – e-mail: areastrategica@donorione.net

EDFA (Ente Decorazione Floreale per Amatori), La Scuola dei Fiori – Composizioni floreali – Napoli.

Tel. 3496259223 – e-mail: casmag@libero.it

Esoticando di Elisabetta Famà – Succulente e cactus rari da collezione, con particolare riguardo alla famiglia delle Asclepiadaceae – Nizza di Sicilia (ME).

Tel. 3405727946 – e-mail: alee.torino@gmail.com

Felaco Garden Designer – Servizi per il verde, dalla progettazione alla realizzazione di spazi verdi, manutenzione giardini, impianti irrigazione, potature alto fusto – Villaricca (NA).

Tel. 3486462999 – e-mail: michelefelaco85@gmail.com

Floricoltura Imperatore sas di Giovanni Imperatore – Pignataro Maggiore (CE).

Tel. 0823871350, 3405947948 – e-mail: giovanni@vivaiimperatore.it

Flowers Italia di Giovanni di Maio – Napoli.

Tel. 399238656 – e-mail: lacucinadeifiori@gmail.com

Geoservice di Giuseppe Lettieri – Prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio, piantine da orto – Roccarainola (NA).

Tel. 08118819080 – e-mail: geoservice2014@libero.it

Hortus Hesperidis di Giuseppe Messina – Agrumi certificati – Mazzarrà Sant’Andrea (ME).

Tel. 3283240414 – e-mail: hortushesperidis@gmail.com

Irpinia Plant di Carbone Vincenzo – Azalee, Pieris, Acer, Peonia, Corylus, Malus – Montella (AV).

Tel.3496138878 – e-mail: vincenzo.carbonewpde@alice.it

Izzo Mario, Agronomo fitopatologo – Biodiversità vegetale, antiche varietà – Roma.

Tel. 3477876685 – e-mail: mizzo@tiscali.it

Le Figlie del Vento di Claudio Camarda – Tillandsia – Roma.

Tel. 3483407118 – e-mail: claudio.camarda@email.it

Le Orchidee di Salvatore Colonna – San Sebastiano al Vesuvio (NA).

Tel. 0817717846 – e-mail: info@orchideecolonna.it

Le piante di Rosa Nasti – Piante ornamentali – Napoli.

Napoli Bonsai Club – Organizzazione no profit c/o Vivaio Jole – San Giorgio a Cremano (NA).

Tel.: 3923576364 – e-mail: carlo.scafuri@napolibonsaiclub.it

Oasi Verde di Donnarumma Antonio – Piante aromatiche – Sarno (SA).

Tel. 3202669798 – e-mail: devivolory@libero.it

Sime Garden di Simeoli Massimo – Quarto (NA).

Tel. 0818060391, 3403681182 – e-mail: simegardensimeoli@ gmail.com

TamoFlor di Gaetano Tamo – Bougainvillee, gelsomini, rampicanti da fiore, agrumi – Nettuno (Roma).

Tel. 3386185600, 3338859151 – e-mail: tamoflor@gmail.com

Vivai del Valentino di Giuseppe Allibrio – Piante grasse da collezione – Scigli (RG).

Tel. 3317914227 – e-mail: info@vivaidelvalentino.com

Vivai Green World di Riccio Gaetano

Tel.: 3337572386 – e-mail: ricciogaetano75@hotmail.com

Vivai Piante Flora Garden di Giancarlo Ceparano – Piante mediterranee, fiorite da interno – Castello di Cisterna (NA).

Tel. 0818848109, 3394403136 – e-mail: floragarden@virgilio.it

Vivai Strina di Ciro Strina – Rose e piante insolite – Barano d’Ischia (NA).

Tel. 081989794, 333469040 – e-mail: strinagiardini@gmail.com

Vivaio Agribernardo di Luigi Bernardo – Piante grasse – Sant’Agata de’ Goti (BN).

Tel. 346176 8415 – e-mail: agribernardo1@gmail.com

Vivaio La Ginestra di Maria Rosaria Cappiello – Piante mediterranee, gerani odorosi, ortensie in varietà, salvie ornamentali, piante subtropicali – Piano di Sorrento (NA).

Tel. 0818087555, 3381215039 – e-mail: vivaiolaginestra@gmail.com

Yaya Hoya di Bellavista Salvatore – Palermo.

Tel. 091452733, 3389401135 – e-mail: tbellavista75@gmail.com

PRODOTTI NATURALI

Antica Officina Partenopea S.a.s. di Nunzio Mancino – Napoli.

Tel. 3355293623 – e-mail: info@profumidinapoli.com

Apicoltura Santamaria di Guida Alessandra – Mieli e pollini – Santa Maria a Vico (CE).

Tel. 0823808496, 3392780135 – e-mail: info@apicolturasantamaria.it

Artemisia di Giuseppina Cartelli – Cornucopie ottenute da riciclo con piante grasse ed aromatiche – Pompei (NA).

Tel. 3515507019 – e-mail: emanuela.granata@outlook.com

Associazione Zafferano di Terra di Lavoro odv di Augusto Parente – Prodotti agroalimentari, zafferano – San Nicola la Strada (CE).

Tel. 3283283639 – e-mail: parenteaugusto@gmail.com

Azienda agricola Frantoio Oleario Borreca di Anna Maria Lombardi – Olio extravergine di oliva italiano, sott’oli – Pannarano (BN).

Tel. 0824830091, 3283615273 – e-mail: cborrec@tin.it

Azienda De Santis di Annamaria De Santis – Prodotti naturali per la cura della persona, cristallo di potassio, oli essenziali, saponi naturali – Napoli.

Tel. 0817263381, 3396688723 – e-mail: desantis.annamaria20@ gmail.com

Azienda Villa Conola Nature & Food Lab. di Alessandra Gelormini – Laboratorio naturale, alimentazione senza glutine – Massa Lubrense (NA).

Tel. 0815330654, 3388272865 – e-mail: info@villaconola.it

Chashitsu La stanza del tè di Fara Petrarca – Napoli.

Tel. 3337528399 – e-mail: petrarca.fara@gmail.com

Cooperativa agricola Crocus di Devanand Francesco Balletta – Zafferano in stimmi, prodotti alimentari a base di zafferano, biscotti, birra, taralli, origano – Cerreto Sannita (BN).

Tel. 3341690400 – e-mail: cooperativacrocus@gmail.com, deva.balleta@gmail.com

Dclass Società Unipersonale di Ivano Piccenoni – Moda ecosostenibile – Latina.

Tel. 0552697650, 3205567650 – e-mail: eventi@innbamboo.it

Erboristeria medicinale snc di Attilio Accattino – Erboristeria, piante officinali, aromatiche, loro estratti e derivati – Torino.

Tel. 038484373, 3467321179 – e-mail: mail@erboristeria medicinale.com

Farmacia Colangelo Snc di Maria Grazia Colangelo – Napoli.

Tel. 0817518643, 3483335328 – e-mail: farmacolangelo@libero.it

Fattoria Alois FTA di Massimo Alois – Vini prodotti da varietà autoctone dell’alta Campania – Pontelatone (CE).

Tel. 3932653010, 3932652219 – e-mail: info@vinialois.it

Il Mercante di Provenza di Lorenzo Calosi – Profumatori in getto provenzali, sapone di Marsiglia, saponi dal mondo, prodotti naturali per la cura del corpo – Tavernelle Val di Pesa (FI).

Tel. 3487084467 – e-mail: pancio71@gmail.com

La bottega del naturalista di Andrea Capuano – Esposizioni di terrari, piccoli ecosistemi realizzati in contenitori di vetro chiusi e oggetti di artigianato realizzati utilizzando elementi naturali di vario tipo lavorati in resina – Bacoli (NA).

Tel. 3397015358 – e-mail: andrealamentira@gmail.com

Lady C di Alessandra Colantuono – Candele e pellicole alimentari ecologiche in pura cera d’api – Napoli.

Tel. 3487159997 – e-mail: ladyccreation@libero.it

La Liquirizieria di Umberto Scognamillo – Prodotti a base di liquirizia calabrese bio di qualità e dal mondo – Alpignano (TO).

Tel. 3479036557, 3471705578 – e-mail: info@laliquirizieria.com

La Sbecciatrice di Domenico Barbiero – Passata di pomodoro, legumi lessati, creme di legumi e di ortaggi, patè di olive – Piana di Monte Verna (CE).

Tel. 3391216016 – e-mail: info@lasbecciatrice.it

Luigi Cesteria artigianale – Sorrento (NA).

Tel. 0818028708.

Natura & dintorni di De Battisti Margherita – Infusi, spezie, tè – Argenta (FE).

Tel. 3488111301 – e-mail: margherita@naturaedintorni.net

Naturalmente sapone di Stefano Angora – Saponi naturali, oli essenziali, linea completa cosmetici viso-corpo-capelli di produzione artigianale con materie prime vegetali bio – Santa Maria a Vico (CE).

Tel. 3332400389 – e-mail: naturalmentesapone@gmail.com

Nopest srl di Alfredo Lugli – Olio di neem, Nozet neem (repellente cutaneo naturale), Nenem pronto all’uso – Roma.

Tel. 0692939742, 3394968228 – e-mail: info@nopest.eu

TEL.C.A. sas di Massimo Esca – Insetticidi, antiparassitari di origine naturale, cosmetici naturali certificati biologici – Afragola (NA).

Tel. 3295341302 – e-mail: telca-sas@libero.it

ASSOCIAZIONI CULTURALI, LIBRI, ACCESSORI e COMPLEMENTI GIARDINO

A.I.P.C. – Associazione Italiana Piante Carnivore – Divulgazione e nozioni sulla coltivazione – Sez. Basilicata (referente: Luciano Ungaro).

Tel. 3383941492.

AKN Formazione di Alexandro Nardulli – Trattamento sonoro vibrazionale con campane tibetane e trattamenti benessere: riflessologia plantare e massaggio collo e spalle – Napoli.

Tel. 3337384007 – e-mail: nardullialex@libero.it

Altralena di Achille Piroli – Arredo giardino, altalene per adulti e bambini. Torelli – Napoli.

Tel. 3490095786 – e-mail: altralenainfo@gmail.com

AMAO – Associazione Meridionale Amatori Orchidee – Referente: Domenica Esposito – Promuove e diffonde la conoscenza delle orchidee e delle loro tecniche di coltivazione – Napoli.

E-mail: presidenteamao@gmail.com

Antica Manifattura Ceramica F.lli Stingo srl di Concetta Stingo – Vasi in terracotta e smaltati, arredo da giardino e oggettistica – Napoli.

Tel. 081261617, 3479059117 – e-mail: info@ceramicastingo.com

Antonella Notturno – Campane Tibetane, Gong e diapason – Quarto (NA).

Info e prenotazioni: tel. 3490962592 – e-mail: info.vibrazioni @gmail.com

Armando Bijoux di Armando Simeone – Prodotti artigianali di bigiotteria – Napoli.

Tel. 3382453609 – e-mail: armandosimeone@alice.it

ASA Associazione Studentesca Agraria – Referente: Riccardo Fornaro.

Tel. 3398789294.

ASD Kodokan Sport Napoli – Spazio giochi per bambini dai 3 ai 10 anni. Laboratori pratici di avviamento allo Sport, Judo, Karate, Aikido, Ginnastica Artistica e Ritmica, FitKid, Lotta libera.

Tel. 0817510972.

ASNU Associazione Scienze Naturali Unite – Referente: Manuel Moscariello.

Tel. 3427553797.

Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte – Per la valorizzazione di arte, cultura, sport, ceramica del Parco di Capodimonte con il suo bosco e il suo museo, laboratori – Referente: Sara Cucciolito.

Tel. 3209431770 – e-mail: amicidelrealboscodicapodimonte@ gmail.com

Associazione APS Megaride Falcones – “La cosmesi nel ‘700” – Napoli.

Tel. 3381008160 – e-mail: megaridefalcones@libero.it

Associazione Culturale Lillerie di Lilli Ambrosio – Home restaurant, Scuola di cucina e Catering – Napoli.

Tel. 3334092856 – e-mail: info@lillerie.it

Associazione no profit “Napoli inVita. Persone Idee Opere per lo Sviluppo Sociale della Città” – Napoli (referente: Francesca Liguori).

Tel. 3387240562.

Associazione Radicity APS – Referente: Arch. Sabrina Masala – Napoli.

Tel.: 3395954655 – e-mail: info@radicity.it

AUSF Associazione Universitaria Studenti Forestali – Referente: Enrica Pinelli.

Tel. 3285332128.

Azienda Vacca Francesca di Francesca Vacca – L’impronta da contatto: impronte vegetali su tessuto – Portici (NA).

Tel. 3386047580 – e-mail: francescavacca@alice.it

Bacchette magiche di Vannozzi Alessandro – Animazione per bambini – Firenze.

Tel.: 3408951585

Bobò Associazione Culturale di Luca Capasso – Artigianato/design. Gioielli ottenuti da materiale vegetale raccolto a mare – Napoli.

Tel. 3347285450 – e-mail: lamaildibobo@gmail.com

Furlanis Natalia Bijoux con elementi vegetali – Concordia Sagittaria (VE).

Tel. 3278567821.

IGF APS di Gabriele de Filippo – Promozione editoriale (libri e fotografie) e attività (tra cui visite a oasi naturalistiche) – Napoli.

Tel. 3396618468 – e-mail: igf@gestionefauna.com

Il Filo di Donatella di Donatella Angeletti – Accessori e tessuti in stile rurale – Ficulle (TR).

Tel. 3470585358 – e-mail: info@ilfilodidonatella.it

Il mattoncino libreria di Boggia Cinzia – Napoli.

Tel. 3296265074 – e-mail: libreriailmattoncino@gmail.com

inKnot Edizioni di Ottavio Mauriello – Napoli.

Tel. 0816581918 – e-mail: info@inknot.it

“I Teatrini” – Produzione e Promozione Teatrale per le Nuove generazioni – www.iteatrini.it

Prenotazioni: tel. 081 0330619 – e-mail: info@iteatrini.it

Lava Rock Gift di Stefano Vergaglia – Minerali, rocce e fossili – Torre del Greco (NA).

Tel. 0817771132, 3493939712 – e-mail: stefanovergaglia@hotmail.it

Le Ombrine di Brunella Masotti – Handmade products.

Tel. 3921733664 – e-mail: brunellamasotti@libero.it

Maestro Daniela Monetti – Tai Chi e Qi Gong.

Info e prenotazioni: tel. 3294510629

Maria Grazia Voto Fotoart di Maria Grazia Voto – Fotografie di fiori e paesaggi naturali stampate su vari supporti: forex, legens, MDF, stoffa.

Tel. 0815561366, 3474546953 – e-mail: mariagraziavoto2016 @gmail.com

Mavalù di Marina Orlando – Ceramiche – Napoli.

Tel. 3396471541, 3396471541 – e-mail: mavalulab@gmail.com

Pachamama Odv / Terramia Art per La Casa del Sorriso di Serena Strino – Artigianato – Napoli.

Tel. 3391803847 – e-mail: pachamamaodv@gmail.com

Sapori della Natura di Gabriella Gentile – Salerno.

Tel. 3669649104.

Semi di Yoga di Priscilla Barbato – L’armonia dei sette chakra – Napoli.

Info e prenotazioni: tel. 3488938865 – Instagram: Semidiyoga – e-mail: semidiyoga3@gmail.com

Terra di lei di Albina Sorice – Vasi da interno ed esterno, fioriere, vasi pensili – Arienzo (CE).

Tel. 0823330720, 3476319305 – e-mail: albinasorice50@gmail.com

Vento di Scirocco di Maria Cristina Bonanno – Vasi in ceramica e tavoli in pietra lavica – Catania.

Tel. 340.3712378 – e-mail: giuditta.2001@tiscali.it

GASTRONOMIA

Birrificio San Biagio di Raffaele Dubbioso – Bastia Umbra (PG).

Tel. 3882468376 – e-mail: raffaeledubbioso1@gmail.com

Piperita, Ristorante Vegetariano e Vegano – Via Guido Cortese 19/21, Napoli.

Tel. 0815792436 – e-mail: ristorantepiperita@gmail.com

Pizzeria del Popolo – Piazza Mercato 44, Napoli.

Tel. 0815634029.