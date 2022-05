Pizza Integrale da Zio Sam a Piano di Sorrento , come farla?

Pizza Integrale da Zio Sam a Piano di Sorrento . Siamo ai Colli di San Pietro un ristorante a tradizione contadina che consigliamo

Come farla? Ecco una ricetta dal web

Per preparare la pasta per pizza integrale fatta in casa versate in una ciotola l’acqua ed unite il lievito di birra.

Mescolate con un cucchiaio il composto fino a completo scioglimento.

Aggiungete tutta la farina integrale ed iniziate a mescolare l’impasto della pizza fatta in casa con un cucchiaio di legno.

Unite sale ed olio extra vergine di oliva ed impastate con la punta delle dita fino ad ottenere un panetto liscio ed elastico.

Potete preparare la ricetta base per pizza integrale anche con un’impastatrice rispettando lo stesso procedimento.

Coprite il panetto di pizza integrale con della pellicola trasparente e fatelo lievitare in forno spento con la luce accesa per circa 4 ore.

COME FARE LE PIEGHE ALLA PIZZA INTEGRALE

Trascorso il tempo di lievitazione della pasta per pizza integrale, mettetelo su un piano da lavoro leggermente oliato ed iniziate a fare le pieghe al vostro impasto integrale.

Allargate il panetto con le mani oliate ottenendo un rettangolo.

Formate le pieghe alla pizza integrale partendo dal bordo e portandolo al centro.

Ripiegate anche l’altro bordo e chiudete l’impasto a libretto.

Con le mani date una forma rotonda e dividete il panetto in tre pezzi uguali.

COME PREPARARE LA PIZZA CON FARINA INTEGRALE

Oliate una teglia e mettete al centro uno dei panetti.

Con la punta delle dita allargatelo fino ad arrivare ai bordi della teglia.

Condite la pizza con il pomodoro, la mozzarella a pezzetti, olio extra vergine di oliva e origano.

COME CUOCERE LA PIZZA INTEGRALE NEL FORNO DI CASA

Come per tutti i tipi di pizza anche questa deve essere cotta ad una temperatura molto alta.

Accendete il forno in modalità ventilata alla temperatura di 230°

Fatelo scaldare ed infornate la pizza integrale con pomodoro e mozzarella.

Cuocete per circa 15-20 minuti.

COME CONGELARE LA PASTA PER PIZZA INTEGRALE

Il mio consiglio è quello di non congelare mai tutto il panetto intero ma di porzionarlo in modo che sia più pratico in seguito cuocere la pizza.

Stendete i panetti integrali direttamente nelle teglie e metteteli in frezeer.

Una volta congelati potete mettere le basi per pizza integrale nelle bustine da surgelatore.

Oppure invece di congelare la pizza integrale bianca potete farcirla a piacere.

Per cuocerla non dovete scongelarla ma mettere direttamente in forno la pizza surgelata aumentando i tempi di cottura da 20 a 30 minuti.

VARIANTI E CONSIGLI

Potete preparare la pasta per pizza integrale mescolando metà farina integrale con la farina 1.

Potete preparare anche una pizza rettangolare grande nella leccarda del forno.

Con la ricetta pasta per pizza integrale potete preparare pizza bianca, pizza farcita integrale, calzoni, panzerotti e pizzette.

Al posto del lievito di birra potete utilizzare 100 g di lievito madre.