Piano spiagge 2022 a Meta: prenotazione tramite app e 50% di sconto per i residenti

Il sindaco e l’amministrazione di Meta, in Penisola Sorrentina, hanno varato il Piano Spiagge 2022 pronto ad entrare in vigore dal prossimo 30 maggio. Il piano prevede un’intesa con gli operatori balneari che hanno aderito all’iniziativa per calmierare i costi per i residenti a Meta.

Prezzi calmierati per residenti, prenotazione tramite app

“Le positive esperienze passate e la disponibilità dei nostri operatori ci hanno permesso – dice il sindaco – di riproporre lo schema di agevolazioni già sperimentato con successo: un App per le prenotazioni del posto sui lidi per cui chiunque si prenota ha la certezza di trovare spazio sulla spiaggia. Ogni sera infatti i titolari dei lidi comunicano al comando vigili le prenotazioni per cui il giorno dopo non si possono avere sorprese avendo riservati i posti. Per i residenti è previsto uno sconto globale del 50% e questo è un’agevolazione importante che, per esempio, consente di noleggiare un lettino a 2,5 euro invece che a 5 che è il prezzo medio. Insomma per i Metesi c’è un dovuto occhio di riguardo come sta avvenendo sempre da 7 anni a questa parte”.

Estate 2022 tra sicurezza e intrattenimento

Di sicuro non mancheranno neppure la sicurezza con il piano messo a punto dai Carabinieri e l’intrattenimento nel programma ideato dagli assessori Cacace e Porzio: “Gli operatori hanno attivato il servizio navetta per gli utenti che rappresenta una soluzione ottimale, mentre insieme al comandante della stazione dei Carabinieri Antonio Russo abbiamo messo a punto un piano di controlli per garantire la sicurezza ovunque e insieme ai nostri vigili urbani sarà garantito il controllo del territorio. Venire a Meta, visitare la nostra passeggiata divenuta un’attrazione internazionale significa trascorrere una vacanza all’insegna della civiltà e del benessere, della sicurezza, della buona tavola e del sano divertimento. Il progetto è stata varato insieme agli assessori Cacace e Porzio e riserverà tante altre sorprese anche con intrattenimenti in programma per tutta l’estate”.