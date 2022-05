Piano. Festa della Repubblica giovedi 2 giugno 2022

In occasione della “Festa della Repubblica” – festività nazionale –, l’Amministrazione comunale della Città di Piano di Sorrento, come da consuetudine, intende ricordare alla cittadinanza ed in particolare ai giovani, l’alto valore storico di tale celebrazione.

Giovedì 2 giugno 2022 in Piazza Cota alle ore 9.30 si ritroveranno: le Autorità civili e militari, la Banda musicale le rappresentanze scolastiche, i rappresentanti di tutte le Associazioni del territorio e i cittadini tutti. Il programma prevede in Piazza Cota un Breve matinèe musicale con marce militari e tradizionali brani adeguati all’evento, onore al Monumento dei Caduti e alla Bandiera tricolore con la esecuzione dell’Inno Nazionale. La Banda musicale sfilerà per le strade cittadine per poi essere nuovamente in Piazza Cota alle 12.00 per un concerto breve.