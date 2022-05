Piano di Sorrento, Via Carlo Amalfi abbandonata e Iaccarino posta i lavori per Via San Pietro fatti dopo 20 anni . Un giro su facebook dove si colgono “fotografie” del momento , da una parte Mario Russo, consigliere comunale, che prima ha segnalato lo stato di abbandono di Piazza Cota ( che potrebbe essere un gioiellino, peccato!) , poi di Via Carlo Amalfi in evidente stato di abbandono e trascuratezza. Da notare anche l’ex sindaco Vincenzo Iaccarino che ha postato i lavori fatti a Via San Pietro / Cermenna, la stradina che collega poi anche Via Casa Nocillo verso Vico Equense da una parte e la S.S. 163 della Costiera amalfitana verso Positano. Paradossalmente proprio Iaccarino ha fatto i migliori lavori pubblici dell’ultimo quarto di secolo ai Colli di San Pietro la località dell’attuale sindaco Salvatore Cappiello. Lo sottolineiamo perchè prima ad ogni pioggia siamo stati testimoni di innumerevoli incidenti , cosa che non avviene più ora

