Piano di Sorrento: via Bagnulo interdetta per carico e scarico merci di un’attività privata. Questa sera, lunedì 30 maggio 2022, via Bagnulo, a Piano di Sorrento, sarà interdetta per carico e scarico merci di un’attività privata. Il divieto persisterà dalle ore 19.00 di oggi fino alle ore 24.00.