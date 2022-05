Piano di Sorrento, vetri rotti e degrado alla scuola: rabbia sui social

Il gruppo Facebook “Sei di Piano di Sorrento se…” ha messo in risalto una notizia spiacevole per i carottesi. Francesca pubblica in un post nel gruppo tutta la sua amarezza nei confronti del degrado che ha incontrato alla scuola media di Piano di Sorrento, presso la sede Trinità, e fa una premessa importante: nelle foto che pubblico in questo post non c’è alcuno scopo politico, né volontà di denigrare nessuno (non conosco nemmeno il nome del Sindaco eletto qualche mese fa), bensì solo tanta amarezza e rabbia. Francesca pubblica a corredo del post anche alcune foto raccapriccianti che ritraggono la zona esterna: n ei giorni scorsi per motivi personali sono andata alla scuola media di Piano di Sorrento – sede di Trinità. Ho notato il degrado e l’incuria in cui versa la zona esterna in cui ogni giorno transitano decine di studenti e professori.Vetri rotti dappertutto, scheggiati ma soprattutto BUCATI e sporcizia indicibile, nella zona antistante la palestra e l’ingresso principale. I miei figli non frequentano quella scuola, potrei perciò chiudere gli occhi e dimenticare l’incuria che ho visto… ma non posso non pensare a quanti professori ed alunni ogni giorno si recano in quell’edificio. Mi fa rabbia pensare alle aiuole fiorite che spuntano puntuali in primavera (per carità belle!) per le strade cittadine ed ai vetri rotti in una scuola pubblica.