Piano di Sorrento: uomo distrugge la panchina con l’auto. Anna Iaccarino furiosa sui social

Intorno alle ore 04.00 di questa mattina del 6 maggio, un uomo a bordo di un’auto, il cui proprietario è in corso di identificazione, ha distrutto una delle panchine di pietra lavica a Piano di Sorrento. La panchina era stata appena installata con i recenti lavori di riqualificazione del Borgo di Marina di Cassano. L’assessore Anna Iaccarino esprime sui social tutta la sua frustrazione e indignazione per l’accaduto: Grazie alle immagini ricavate dalle telecamere comunali – scrive la Iaccarino -, gli Uffici stanno reperendo le informazioni utili per la formalizzazione della denuncia. Questo per dovere di chiarezza e per tacitare chi, senza cognizione di causa, si lancia in sterili insinuazioni. Vedere quella panchina in pezzi fa male, perché i soldi pubblici sono soldi di tutti e il senso civico dovrebbe imporci di trattare i beni con essi acquistati come se fossero nostri e di rispettarli come se fossero nostri.