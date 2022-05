Piano di Sorrento, un primo maggio a contatto con la natura nell’azienda agricola “I giardini dell’uliveto”

Piano di Sorrento. A Via Cermenna, nella zona collinare della città, un’oasi di tranquillità dove poter trascorrere delle ore piacevoli a contatto con la natura e gustando piatti tipici realizzati nel rispetto della tradizione ed utilizzando ingredienti di prima qualità, molti dei quali a chilometro zero. Stiamo parlando dell’azienda agricola “I giardini dell’uliveto”, il luogo ideale per allontanarsi dal caos del centro cittadino e respirare aria pulita con ampi spazi all’aperto ed un panorama unico che abbraccia la penisola sorrentina con il suo mare cristallino.

Nell’azienda anche un’area adibita agli animali che sicuramente incuriosirà i più piccoli… e non solo.