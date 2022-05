Piano di Sorrento, trovata geniale al Tre Esse: ecco il robot che fa l’aranciata in tempo reale

Sostenibilità, benessere, coinvolgimento. E anche vitamina C. Insomma, c’è di tutto nell’ultima idea piombata nelle corsie del supermercato Tre Esse a Piano di Sorrento, che insieme al Netto a Sant’Agnello e Pollio a Sorrento si attesta tra i supermercati più all’avanguardia in zona. Da oggi tutti i clienti potranno acquistare una bottiglia di aranciata, ma non un banale succo di frutta: sarà proprio il cliente ad azionare il robot che genera in tempo reale la spremuta d’arancia. Il tutto avviene con un procedimento molto semplice: l’arancia piomba tra le due braccia robotiche per poi essere fiondata su una lama che la divide in due parti uguali prima di essere spremuta, per poi cascare dolcemente nella bottiglia del consumatore. Ma non è tutto: la bottiglia è in plastica, ma la si può riutilizzare contribuendo alla sostenibilità ambientale, un fattore per cui il supermercato si sta battendo negli ultimi anni. Si tratta di un’idea fidelizzazione che rende il cliente sempre più affezionato al Tre Esse con queste trovate geniali.