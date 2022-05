Piano di Sorrento, si continua a cercare il pastore belga Camilla scomparso da una settimana

Piano di Sorrento. Si continua a cercare Camilla (Pastore belga malenois) scomparso dalla zona di Galatea-San Liborio. Il suo padrone Marcello Santoro lancia un nuovo appello attraverso i social: «Camilla è una settimana che non fa rientro a casa. L’abbiamo cercata tanto, abbiamo denunciato la sua scomparsa agli organi competenti, chiesto a chiunque, offerto una ricompensa, divulgato sui social la sua immagine… ma nulla. Spero (e sono convinto, dato il mio essere sempre ottimista) che sia viva, ma ho la sensazione, ahimé solo quella, che sia stata portata via da qualcuno che si trovava di passaggio nei pressi della mia abitazione, forse per la sua bellezza, forse per indurla a fare cucciolate di pastore belga… Fatto sta che oltre ad avere il microchip e ad essere stata sterilizzata, Camilla non è il “mio cane”, ma un essere umano, la mia amica che mi aspetta di notte sotto la pioggia e soprattutto una “sorella” per le mie figlie. Mi auguro di riabbracciarti presto e soprattutto che nessuno ti stia facendo del male lontano dalla tua casa».Aiutiamo Marcello a ritrovare la sua Camilla. Chiunque avesse notizie a riguardo può telefonare al numero 3384596859.