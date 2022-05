Piano di Sorrento: scontro tra scooter ed auto in via Bagnulo. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 maggio 2022, si è verificato un incidente a Piano di Sorrento. Lungo via Bagnulo, nei pressi dell’incrocio con via dei Pini, si sono scontrati uno scooter ed un’automobile.

Non si conoscono ancora i motivi per cui le due vetture si sono scontrate, ma una cosa è certa: si tratta di un incrocio particolarmente pericoloso, non soltanto per i veicoli, quanto anche per i pedoni, i quali si trovano a dover attraversare in un tratto di strada spesso percorso ad alta velocità.

Al contempo, sempre a Piano di Sorrento ma in via Carlo Amalfi, diversi autisti hanno inveito contro un ausiliare e le sue multe.