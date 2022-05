Piano di Sorrento/Sant’Agnello: partono i lavori di restyling in via San Vito. “La settimana prossima partono i lavori di restyling in via S. Vito – ha fatto sapere il sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani -. L’intervento è effettuato in modo congiunto dai Comuni di Sant’Agnello e Piano di Sorrento!”

“Con le opere previste avremo la sostituzione della fogna bianca e relativo potenziamento.

Saranno inseriti nuovi corrugati per il futuro interramento dei sottoservizi eliminando le linee aeree.

Saranno, inoltre, rifatte totalmente le pavimentazioni stradali in cubetti di porfido e asfalto.

La strada sarà suddivisa in 4 microcantieri, ognuno dei quali avrà durata massima di 1 mese, per una durata complessiva massima di 4 mesi.

Inizio lavori il 2 maggio. Ultimazione entro 31 agosto! Ci scusiamo per i disagi che si avranno nel corso dell ‘ opera!”