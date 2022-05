Piano di Sorrento/Sant’Agnello: asfaltato mezzo Corso Italia, il post di Rosario Lotito. Riportiamo di seguito le parole di Rosario Lotito, da sempre attento alle problematiche del paese:

COMUNE UNICO?

Da qualche giorno hanno asfaltato mezzo tratto del corso Italia che va da Piazza della Repubblica fino all’altezza di via San Vito..

In quel tratto i confini dei due comuni, quello di Piano e quello di Sant’Agnello si intrecciano ed infatti il lato asfaltato appartiene al comune di Piano mentre il lato opposto, quello non asfaltato, appartiene al comune di Sant’Agnello.

Sento tanto parlare di comune unico ma se due comuni limitrofi non riescono a dialogare per rifare contemporaneamente il manto stradale ad una strada in comune come pretendono di poter dare vita al comune unico?

Purtroppo fino a quando avremo amministratori poco attenti ai bisogni dei cittadini, occupati a salvaguardare solo il loro potere non si raggiungerà mai l’obbiettivo di avere un unico comune…