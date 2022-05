Piano di Sorrento, ragazza investita da un’auto che entrava nel parcheggio di un supermercato. Nel corso di questo pomeriggio, venerdì 27 maggio 2022, una ragazza è stata investita da un’automobile, guidata da una donna, che entrava nel parcheggio di un supermercato della Penisola Sorrentina. La giovane, fortunatamente non ferita in maniera grave, ha atteso che la conducente dell’auto terminasse la sua spesa per chiederle un risarcimento, ma quest’ultima ha negato l’accaduto. Nella discussione è intervenuta anche una guardia di finanza, con l’intento di difendere la ragazza.

Attualmente si attende l’esito della telecamera di sicurezza del supermercato.