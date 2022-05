Piano di Sorrento. Pizza Express il ritorno direttamente dal Marocco dopo otto anni

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Un grande ritorno a Pizza Express dei fratelli Peppe e Daniele Ciampa, situato a Via Cavone, a Piano di Sorrento, dopo otto anni fianco a fianco si ritrova il suo amico marocchino Giorgio . E faranno sicuramente cose alla grande eccolo nella nostra esclusiva video intervista. Dopo otto anni in Marocco Giorgio è tornato in Italia per stare al fianco del suo grande amico e sembra che per lui gli anni non siano passati..

I fratelli Ciampa titolari del Ristorante Pizzeria Pizza Express sempre gentili e cordiali, offrono alla clientela una delle migliori pizze del territorio, con il gusto unico di prodotti di alta qualità, anche per celiaci. Ma non solo, il pollo unico, solo su prenotazione, dei primi piatti gustosi e semplici della tradizione, con una qualità prezzo imbattibile.

