Piano di Sorrento, persona colta da improvviso malore a Via delle Rose. Tempestivi i soccorsi

A Piano di Sorrento verso le 18.30 di oggi una persona è stata colta da un improvviso malore mentre percorreva a piedi Via delle Rose a pochi metri dall’Ufficio Postale. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Municipale in attesa dell’arrivo dell’ambulanza i cui sanitari hanno prestato la prima assistenza per poi provvedere al trasporto presso il vicino ospedale di Sorrento per le cure e gli accertamenti del caso.

Non conosciamo le cause del malore ma ci auguriamo non si tratti di nulla di grave e che la persona interessata possa fare presto ritorno a casa.