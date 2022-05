Piano di Sorrento panchine poco “intelligenti” e pulizia dell’arenile di Marina di Cassano con pochi giovani e non previsto consigliere all’ambiente

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Panchine poco “intelligenti” e pulizia dell’arenile di Marina di Cassano con pochi giovani e non previsto consigliere all’ambiente. Posizionate a Ripa di Cassano le panchine intelligenti ( servono per ricaricare cellulare e biciclette etc ) ma in un posto che impatta molto dal punto di vista paesaggistico, mentre magari si potevano mettere in Via delle Rose. Fra l’altro diverse persone dicono che non c’era la corrente elettrica . Questa mattina la pulizia straordinaria dell’arenile di Marina di Cassano non avrebbe visto la presenza di molti giovani, Penisola Verde ha fatto praticamente quasti tutto. Un mistero la mancata previsione nel programma e nei manifesti del consigliere delegato all’ambiente Costantino Russo , come mai Cappiello se ne è dimenticato?