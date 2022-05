Piano di Sorrento, nella Chiesa parrocchiale di Mortora la rappresentazione «’A Marunnella». Un appuntamento con la tradizione

Piano di Sorrento. Sabato 28 e lunedì 30 maggio alle ore 19.45 appuntamento imperdibile nella Chiesa Parrocchiale di Mortora con il Gruppo Teatrale “A Chiorm” e la rappresentazione «’A Marunnella – Reggina, Avvocata e dda sempre Mamma nosta» di Luigi Iaccarino.

Un tuffo nella tradizione e nella storia, come precisa lo stesso Luigi Iaccarino: «Da tempo avevamo programmato la messa in scena di questa Storia, la storia di noi, popolo di Dio, cresciuti sotto lo sguardo materno e tenero di Maria. Poi pandemia, lockdown e richiamo alle norme di dovuto rispetto per noi e per il nostro prossimo ci hanno frastornato e tenuto lontani da questo progetto amato. Certamente oggi i tempi non sono migliori, il Covid ancora sorprende, notizie di guerra assurda bombardano i nostri animi, sciagure mortali verificatesi sulle nostre strade flagellano i nostri cuori, ma noi questa volta, nonostante tutto, vogliamo esserci. Sabato 28 maggio e lunedì 30 maggio rappresenteremo nella nostra preziosa Chiesa parrocchiale la storia delle nostre origini di fede. Sarà una storia un po’ lunga, che chiede tempo alla vostra attenzione, ma che speriamo possa interessare la vostra conoscenza. Vi aspettiamo».

Parteciperanno le allieve della Scuola di Danza Mariella Romano Dance Studio asd di Piano di Sorrento.

Interventi musicali di Annabella Severi.

Effetti tecnici di Antonio Russo

Regia di Luigi Iaccarino

Accesso sottoposto a vincoli e limitazioni anti-Covid 19