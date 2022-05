Piano di Sorrento, Mese di maggio a San Michele. Festa per don Pasquale e due compleanni, una comunità unita. Sentiamo anche don Rito Maresca , presente per gli auguri a Don Pasquale con un bel consiglio di un libro da leggere “La meritocrazia delle idee”. Dobbiamo dire che don Pasquale e don Rito sono davvero due parroci speciali , auguri a entrambi per le loro missioni, a don Pasquale in particolare per l’onomastico e per i compleanni e complimenti a tutta la comunità . Davvero una esperienza di “grazia” questa messa di maggio