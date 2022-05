Piano di Sorrento, mercoledì 11 maggio interdizione temporanea al traffico in Via Madonna di Rosella per lavori al Vallone Lavinola

Piano di Sorrento. Mercoledì 11 maggio, al fine di procedere al recupero dei macchinari impiegati per le lavorazioni di sistemazione idraulico forestale all’interno del vallone Lavinola nella zona facente parte della rete idrica e fognaria sita nel Rivo Vallone Lavinola, sarà necessario impegnare Via Madonna di Rosella nei pressi del confine con il Comune di Meta per poter operare a mezzo gru.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, nonché per salvaguardare la pubblica e privata incolumità, il Comune di Piano di Sorrento – con Ordinanza n. 52/2022 – istituisce per il giorno 11 maggio 2022, dalle ore 04.00 alle ore 07.00, divieto di transito per tutti i veicoli in Via Madonna di Rosella nel tratto dall’intersezione con Via Bagnulo fino al confine con il Comune di Meta.