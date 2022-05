Piano di Sorrento, mercoledì 1 giugno riapre l’ascensore che conduce al borgo di Marina di Cassano

Piano di Sorrento. Lo scorso 27 maggio, a causa di un guasto all’impianto, era stata disposta – per ragioni di sicurezza – la chiusura dell’ascensore che conduce al borgo di Marina di Cassano.

Dopo aver effettuato le necessarie verifiche tecniche domani, 1 giugno, l’ascensore rientrerà regolarmente in funzione secondo il normale programma di esercizio. L’impianto è stato sottoposto ai dovuti controlli e agli interventi tecnici necessari a consentirne l’utilizzo in sicurezza. È stato comunque pianificato un ulteriore intervento tecnico per la sostituzione di alcune parti: nel caso ciò dovesse richiedere una sospensione temporanea del servizio, il Comune provvederà a darne tempestiva comunicazione alla cittadinanza.