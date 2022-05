Piano di Sorrento, martedì 10 maggio pulizia straordinaria dell’arenile di Marina di Cassano

Piano di Sorrento. Martedì 10 maggio, dalle 08.00 alle 11.30, pulizia straordinaria dell’arenile di Marina di Cassano. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Risorsa mare e dalle Politiche giovanili e realizzata in collaborazione con il Forum dei Giovani di Piano di Sorrento e Penisolaverde S.p.A.

Marina di Cassano rappresenta una perla della città carottese. E’ un borgo principalmente di pescatori ma negli ultimi sta acquisendo sempre maggiore importanza grazie alla creazione di un porto turistico. Sicuramente molto caratteristico grazie alle case colorate ed alla piccola cappella di Santa Maria delle Grazie, in parte scavata nel tufo.

La pulizia dell’arenile rappresenta una importante iniziativa finalizzata a salvaguardare la bellezza del luogo in modo da essere punto di ritrovo per residenti e turisti che potranno godere qualche ora di relax regalandosi un tuffo nel mare azzurro.