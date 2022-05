Piano di Sorrento, Marina di Cassano si organizza. Bar Cherì col Nettuno e altre attività per la stagione. La catena Bar Cherì diventa blue cherì con una nuova concezione di ristorazione e bar , con pizzeria, nella spiaggia della Penisola Sorrentina. Oggi primo maggio la musica dei four notes con una bella atmosfera per ricominciare alla grande la stagione 2022 nello stabilimento di Vincenzo Cosenza che si è organizzato per il settore food ed drink con lo Cherì