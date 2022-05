Piano di Sorrento, l’osteopata Dott. Comentale: “Lo stress post-pandemia alla base di tanti disturbi fisici ed osteoarticolari”

Piano di Sorrento. Abbiamo incontrato il Dott. Comentale, osteopata, che ci ha parlato delle conseguenze dello stress sulla salute psicofisica e delle problematiche insorte dopo i due anni di pandemia: «La causa di tanti disturbi osteoarticolari spesso è legata allo stress che rappresenta una funzione di sopravvivenza. Il problema è quando siamo sotto stress tendiamo a somatizzare e lo stress lo paghiamo sotto l’aspetto fisico, come nel caso di questo periodo post-pandemico. Quello che ora stiamo vivendo dopo due anni di pandemia è lo stress sul piano emotivo, ovvero la paura della quale non riusciamo ancora a liberarci. La paura ha bloccato un nostro meccanismo interno, ha bloccato la relazione. Abbiamo paura di avere un rapporto con gli altri ed abbiamo ridotto la produzione del neurormone della relazione. E questo va inevitabilmente ad interferire sul nostro umore ed abbiamo quindi problematiche sul piano del tono umorale e del piacere. Tutto questo si sta traducendo in un disagio psicofisico fino ad arrivare a problematiche a livello delle articolazioni e del corpo in generale. Il nostro lavoro consiste nel far prendere consapevolezza di tutto questo ai nostri pazienti fornendo delle corrette indicazioni cercando di sbloccare e ripristinare il meccanismo e le funzioni che in questo periodo abbiamo messo da parte».