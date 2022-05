Piano di Sorrento, l’ex sindaco Vincenzo Iaccarino su Giovanni Ruggiero: “Si ostina a voler essere il protagonista dell’Amministrazione”

Piano di Sorrento. L’ex sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, interviene in modo risoluto e preciso sul lavoro dell’attuale Amministrazione e sul ruolo svolto dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ruggiero: «Ho letto l’intervista che il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ruggiero ha rilasciato ad Agorà e non posso nascondere le mie perplessità per la sua ostinazione a voler essere il protagonista dell’Amministrazione mentre occupa un ruolo che dovrebbe svolgere “super partes” lasciando all’esecutivo, cioè al Sindaco e agli Assessori, o al Capogruppo il compito della difesa delle posizioni e dell’operato di chi governa e la promozione di che cosa si intende fare.

Invece continua a ergersi a giudice, a raccontare una storia che non sta né in cielo né in terra, ma che è solo a proprio uso e consumo, attacca me e quindi l’opposizione assumendo un comportamento privo di senso istituzionale, determinato solo dalla volontà di affermare la propria leadership a discapito del ruolo del Sindaco che appare sempre più ridimensionato e quasi marginalizzato, mentre trovano campo libero comportamenti egocentrici che alimentano disinformazione.

Questo per nascondere, a otto mesi dalle elezioni, il fallimento della maggioranza che fa acqua da tutte le parti, che non ha ancora realizzato alcunché e “campa di rendita” su progetti, lavori e finanziamenti ricevuti in eredità.

Sulla bandiera blu poi c’è solo da ridere: dopo due anni dal mio insediamento, cioè nel 2018, abbiamo conseguito questo risultato grazie a una scelta precisa e alle azioni poste in essere e che hanno sempre trovato l’ostilità della sua parte politica.

La gente l’ha capito fin troppo bene e vede come stanno le cose: ancora devono approvare il bilancio di previsione e procedono all’insegna dell’improvvisazione.

Per la scuola poi neanche a parlarne. Fallimenti dopo fallimenti, solo parole: vedremo al termine della consiliatura che cosa saranno stati capaci di fare, tanto è chiaro che Ruggiero sta lavorando per prendere il posto di Cappiello a fine corsa o anche prima».