Piano di Sorrento, l’ascensore a Marina di Cassano resterà chiuso o chiusa?

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Un post del consigliere comunale di minoranza Gabriele Di Filippo

Premessa: non è una questione/speculazione sul funzionamento (o meno) dell’ascensore di Marina di Cassano.

Premessa 2.0: la settimana scorsa ho usufruito io stesso del servizio dopo qualche anno e, sinceramente, ho riscontrato una buona gestione dei flussi nonché disponibilità e cortesia del personale (mi sento solo di consigliare agli utenti di indossare la mascherina almeno durante la permanenza nel vano 😉).

Stamattina mi inoltrano questa foto riguardo un “cartello” affisso fuori all’ingresso superiore dell’ascensore che, dalla Ripa di Cassano, conduce all’omonima marina.

Mentre leggo spero sia uno scherzo, uno di quei manifesti photoshoppati che sono solito vedere nei gruppi Facebook satirici…ma no, non si tratta di uno scherzo.

La questione, come ho dichiarato nella premessa, non riguarda il funzionamento del servizio, ma lo stato di analfabetismo digitale e la scarsa conoscenza della lingua inglese di chi dovrebbe occuparsi di comunicare con un’utenza non esclusivamente autoctona.

Discutiamo su come utilizzare i fondi del PNRR, come ridurre il “digital divide” e come rendere la nostra vita più semplice e smart eppure, nel 2022, nel mio* comune non siamo ancora in grado nè di scrivere un avviso a PC, né tantomeno di tradurre una semplice frase in inglese corretto (credo che pure un 15enne ben istruito si sarebbe accorto degli errori).

Forse la circumvesuviana non sarà il miglior biglietto da visita per chi decide di trascorrere qualche giorno nel nostro territorio, ma di certo noi non siamo da meno!

* l’aggettivo possessivo prima persona singolare “mio” è stato utilizzato per rappresentare un senso di appartenenza, per indicare un legame che ci lega ad un posto, un gruppo di persone e o un determinando momento (es. la mia famiglia, un mio ricordo, la mia città etc). Ci tengo a precisarlo perché, purtroppo, spesso ci si può fraintendere nonostante un si sia frequentato un percorso di studi ad indirizzo umanistico ☺️.

Ps: l’ascensore è un sostantivo maschile, secondo la lingua italiana, quindi resterà “CHIUSO” non chiusa…

A commento del post è uscito un altro cartello dove si parla di ascenzore.. invece di ascensore…