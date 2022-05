Piano di Sorrento, la voce di Francesca Maresca incanta e commuove gli spettatori di Rai Due

Piano di Sorrento. Ieri sera Francesca Maresca ha incantato il pubblico di Rai Due nella serata del “Premio Federico II” andata in onda dal Nuovo Teatro Verdi di Brindisi.

Francesca ha intonato l’Adagio di Tommaso Albinoni, un canto per la Pace nel mondo. Un’esibizione da brividi che ha commosso tutti, un’intensità unica grazie alla sua voce calda che riesce a trascinare l’ascoltatore in un turbine di emozioni.

Francesca rappresenta un orgoglio per la sua Piano di Sorrento dove ha visto nascere la sua passione per il canto quando ero solo una bambina. Una passione ed un dono che ha coltivato con determinazione e con amore fino a raggiungere il meritato successo che l’ha portata in tutto il mondo.

E tra i tanti spettatori che ieri sera hanno ammirato la sua esibizione sul piccolo schermo anche molti carottesi fieri della propria concittadina che porta in alto il nome di Piano di Sorrento ma che resta comunque la Francesca che tutti abbiamo imparato a conoscere, una donna dal sorriso contagioso, dalla dolcezza unica e dal grande cuore che dopo ogni viaggio di lavoro torna nella sua Piano per respirare l’aria di casa.

Alla serata di ieri, condotta da Beppe Convertini, tantissimi big personaggi del mondo dello spettacolo tra i quali Al Bano, Maria Grazia Cucinotta, Ettore Bassi, Giovanni Caccamo, Giudi, Simona Molinari, Ainett Stephens, Alfredo Nocera, Federico Serra da casa Bocelli e Dan by In June da Rairadio1.